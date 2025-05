Troppo Cattivi 2 | Il nuovo trailer del cartoon Dreamworks

Un nuovo trailer di Troppo Cattivi 2, il sequel dell’acclamato cartoon DreamWorks Animation del 2022, è finalmente online. Nella giornata di ieri Universal Pictures ha condiviso in rete un nuovo divertente trailer dal film d’animazione diretto da Pierre Perifel, già autore del primo capitolo ispirato alla serie di libri best-seller del New York Times scritta da Aaron Blabey. Troppo Cattivi 2 arriverà nelle sale italiane dal 20 agosto 2025 dopo aver raggiunto enorme successo tra critica e botteghino nel 2022. Questa volta la bizzarra “banda di cattivi” si ritroverà alle prese con una missione alquanto pericolosa, guidata da una squadra criminale tutta al femminile. Per l’occasione il cast vocale originale è stato riconfermato con Sam Rockwell in prima fila. Troppo Cattivi 2 Cosa Sappiamo del Film. 🔗Leggi su Universalmovies.it

