Troppi lavori Altra estate senza piscina

L'estate 2025 si presenta nuovamente senza piscina a Cilavegna. L'amministrazione comunale ha ufficializzato la notizia, sottolineando che i lavori in corso non permetteranno l'apertura della storica struttura, pioniera del "parco acquatico" nella zona. Un'altra stagione estiva passa senza un luogo di svago acquatico per la comunità lomellina.

Niente piscina anche per l’estate 2025. La notizia è stata ufficializzata dall’amministrazione comunale di Cilavegna con un comunicato. La struttura del centro lomellino è stata una delle prime dell’intero territorio a varare la formula del "parco acquatico" ormai molti anni fa e per un lungo periodo è stata l’unica. Ora però necessita di importanti interventi di manutenzione che l’amministrazione ha deciso di non affrontare in tempi brevi. "Abbiamo effettuato una serie di sopralluoghi e cercato di esplorare ogni possibile soluzione – si legge nel documento – con l’obiettivo di poter riaprire l’impianto. Esistono però delle gravi carenze a livello strutturale e anche e soprattutto normativo e documentale che rendono molto complessa una riapertura in tempi brevi di una struttura che, come ovvio, è legata ad una precisa stagionalità . 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Troppi lavori. Altra estate senza piscina

