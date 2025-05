Triestina-Caldiero Terme | dove vederla orario e probabili formazioni

Allo Stadio Nereo Rocco di Trieste si prepara un'importante sfida di playout di Serie C tra Triestina e Caldiero Terme. Scopriamo orari, dove seguire il match in TV e le probabili formazioni delle due squadre, in un incontro che promette emozioni e intensitĂ per la salvezza. Non perdere i dettagli!

Allo Stadio Nereo Rocco di Trieste si giocherĂ la gara valevole per i playout di Serie C tra Triestina-Caldiero Terme. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l'orario e dove vedere la .

