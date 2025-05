Tricase dal 19 al 22 maggio capitale della ricerca sulle malattie degenerative

Tricase, dal 19 al 22 maggio 2025, si trasformerà nella capitale mondiale della ricerca sulle malattie neurodegenerative. Il workshop "Cognitive and Behavior Changes in Parkinson's Disease and Parkinsonism: Advances and Challenges" esplorerà i cambiamenti cognitivi e comportamentali nella malattia di Parkinson, riunendo esperti per affrontare le sfide e presentare progressi significativi in questo campo cruciale.

Novant'anni fa la rivolta di Tricase: cinque le vittime

Riporta msn.com: La rivolta di Tricase del 15 maggio 1935 (che si concluse con l'uccisione di tre tabacchine, un contadino e un ragazzo di 15 anni) si inserisce nella lunga e drammatica storia ...

