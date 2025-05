Trentini parla con i familiari dopo 181 giorni | Sto bene prendo le medicine

Dopo 181 giorni di detenzione nel carcere di El Rodeo I, il cooperante italiano Alberto Trentini ha finalmente potuto parlare con i familiari. Le sue prime parole, "Sto bene e prendo le pillole che mi sono state prescritte", confermano la sua salute in un momento difficile, mentre affronta l'accusa di terrorismo in Venezuela.

“CARACAS – «”Sto bene e prendo le pillole che mi sono state prescritte”: sono state queste le prime parole che il cooperante italiano Alberto Trentini, detenuto da oltre sei mesi nel carcere di El Rodeo I alla periferia di Caracas con l’accusa di terrorismo, ha rivolto alla sua famiglia durante la telefonata di stanotte, dopo 181 giorni di totale silenzio. Il 46enne veneziano, impegnato per la ONG Humanity & Inclusion nell’assistenza umanitaria alle persone con disabilitĂ , era stato arrestato lo scorso 15 novembre al termine di una missione iniziata il 17 ottobre. Da allora non aveva piĂą avuto contatti con l’esterno: l’unico segnale era arrivato all’indomani dell’arresto, mentre per mesi nĂ© la Farnesina nĂ© i congiunti avevano potuto sapere nulla delle sue condizioni. L’ Italia ha accolto con «sollievo» la telefonata, ha dichiarato il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, definendola «un passo in avanti, frutto di un lungo lavoro di mediazione diplomatica». 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trentini parla con i familiari dopo 181 giorni: “Sto bene, prendo le medicine”

