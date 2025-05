Trentini l’italiano detenuto in Venezuela chiama casa | spero tornare presto

Alberto Trentini, l'operatore umanitario italiano detenuto da 181 giorni in Venezuela, ha contattato la sua famiglia, esprimendo la speranza di tornare presto a casa. Le fonti di Palazzo Chigi confermano la chiamata, riportata inizialmente da Repubblica.it, in cui Trentini ha rassicurato i suoi cari sulla sua situazione.

Roma, 16 mag. (askanews) – Alberto Trentini, l’operatore umanitario italiano detenuto in carcere in Venezuela da 181 giorni, ha telefonato a casa, dove spera di tornare presto. Lo hanno confermato fonti di Palazzo Chigi, con riferimento ad una anticipazione di Repubblica.it. Trentini ha rassicurato la famiglia: mangia e prende le medicine di cui ha bisogno e spera di tornare presto in Italia. Della vicenda si era interessata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che l’8 aprile scorso aveva sentito la la madre di Trentini, Armanda Colusso, rassicurandola sull’impegno del governo per la liberazione del figlio. L'articolo Trentini, l’italiano detenuto in Venezuela chiama casa: spero tornare presto proviene da Ildenaro.it. 🔗Leggi su Ildenaro.it

