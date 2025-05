Il 45enne, arrestato lo scorso novembre con accuse non ben specificate, ha dichiarato di essere in salute e di avere a disposizione le medicine di cui ha bisogno. Il cooperante ha parlato con i suoi famigliari rassicurandoli e auspicando di tornare presto in Italia. Il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, ha espresso sollievo per il contatto e ha ribadito l'impegno del governo per riportare a casa il cittadino italiano L'articolo Trentini, il cooperante italiano in carcere a Caracas ha chiamato la famiglia dopo 6 mesi di reclusione proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trentini, il cooperante italiano in carcere a Caracas ha chiamato la famiglia dopo 6 mesi di reclusione