Trentenne arrestata per l' omicidio della suocera a Fregene | ricerche sospette sul cellulare

Una trentenne è stata arrestata per l'omicidio della suocera, Stefania Camboni, trovata morta in una villetta a Fregene. Le indagini hanno rivelato ricerche inquietanti effettuate dal cellulare della donna, tra cui "come togliere il sangue dal materasso" e "come avvelenare una persona", alimentando i sospetti della procura e dei carabinieri.

Ha effettuato dal cellulare alcune ricerche su internet su "come togliere il sangue dal materasso" e come "come avvelenare una persona" la trentenne fermata per l' omicidio della suocera, Stefania Camboni, trovata morta ieri mattina in una villetta a Fregene. E' quanto accertato dai carabinieri coordinati dalla Procura di Civitavecchia. Il cellulare dell'indagata è stato sequestrato. Sul materasso del letto della vittima è stata trovata un'ampia macchia di sangue nascosta da un copriletto. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trentenne arrestata per l'omicidio della suocera a Fregene: ricerche sospette sul cellulare

Approfondimenti da altre fonti

Messina, viola i domiciliari e minaccia la ex: stalker trentenne arrestato e portato in carcere

Come scrive virgilio.it: Un trentenne di Messina è stato arrestato per stalking dopo aver violato gli arresti domiciliari con minacce alla sua ex compagna. La misura cautelare è stata adottata dalla Corte di Appello di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Droga a Roma : coinvolti fratelli Bianchi, omicidio di Willy

I Carabinieri del comando provinciale di Roma hanno arrestato 6 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di droga e tentata estorsione.