trenta in terra a 70 chilometri da napoli si ritira anche hindley pedersen resta in rosa giro maxi caduta e nuovo problema sicurezza vince groves la tappa con i distacchi annullati

La tappa più lunga è anche la più falsa: di vero almeno per l’ufficialità c’è il vincitore, non la classifica. Colpa di una caduta a 70 chilometri da Napoli, con l’asfalto trasformato dalla pioggia in saponetta: vanno in terra pezzi più o meno grossi e la gara si ferma per diventar dibattito, come puntualmente succede al Giro. Dai conciliaboli fra giuria, organizzatori e corridori, esce la decisione che accontenta tutti: chi vuol far la tappa è libero di farla, se gli altri vanno a spasso non pagheranno ritardo. Già dimessa per via del clima infelice che le toglie luce e colori, Napoli assiste a una mezza corsa: la volata che salva l’allestimento dello show (e l’incasso dell’organizzatore) la vanno a fare in trenta, il resto della compagnia si presenta a passo turistico e alla spicciolata. All’appello manca chi ha lasciato il suo Giro in terra, come l’australiano Hindley, ex vincitore della corsa rosa e preziosa spalla del favorito Roglic: primo a cadere, chiude la sua avventura in ambulanza, per trauma cranico commotivo. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net