Treni revocati gli scioperi in programma nel week end

Treni, weekend sereno per i viaggiatori: sono stati revocati gli scioperi previsti per sabato 17 maggio. Il Ministero dei Trasporti ha comunicato che, a seguito di un confronto tra le parti, gli scioperi sono stati posticipati, garantendo così un fine settimana senza disagi per i passeggeri.

Nessun viaggio a rischio nel fine settimana: sono infatti stati revocati gli scioperi dei treni in programma nella giornata di sabato 17 maggio. A darne notizia è il Ministero dei Trasporti in una nota in cui si precisa che gli scioperi sono stati differiti "a seguito del confronto tra le. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Treni, revocati gli scioperi in programma nel week end

