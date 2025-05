Treni dei Lettori sabato 17 il presidente Giani alla partenza dalla stazione di Rifredi

Sabato 17 maggio, il presidente Giani darà il via a un'emozionante avventura letteraria dalla stazione di Rifredi. Due treni charter porteranno 800 appassionati lettori alla XXXVII edizione del Salone del Libro di Torino. Un viaggio che promette di unire cultura e bellezza, partendo da Chiusi–Chianciano Terme alle 6:50.

Arezzo, 16 maggio 2025 – Saranno due i fischi dei capistazione che domani, sabato 17 maggio, segneranno la partenza dei due treni charter che porteranno 800 lettori alla XXXVII edizione del Salone del Libro di Torino, a Lingotto. Il convoglio che parte da Chiusi–Chianciano Terme alle ore 6,50, fermando a d Arezzo alle 7,17, arriverà a Firenze Rifredi alle ore 7,57 per ripartire con destinazione Lingotto alle ore 8,09. Al binario della stazione fiorentina alle 8.00 il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, con la presidente della Commissione cultura del Consiglio Cristina Giachi, aspetterà i passeggeri per salutarli augurando loro buon viaggio e soprattutto “buon Salone”. L’altro treno charter, dedicato ai lettori della costa, partirà dalla stazione di Livorno Centrale alle 6,25, con arrivo a Torino Lingotto alle ore 10,25. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Treni dei Lettori, sabato 17 il presidente Giani alla partenza dalla stazione di Rifredi

