Tremosine | Escursione guidata Dalla scoperta del borgo fino alla Forra

Scopri Tremosine in un'affascinante escursione guidata dal 18 maggio! La Proloco di Tremosine ti invita a esplorare questo incantevole borgo storico e la suggestiva forra, accompagnato da una guida esperta. Partendo da Pieve, un vero balcone panoramico sul Lago di Garda, potrai immergerti nella bellezza di questo territorio unico.

A partire dal 18 maggio, e per tutta la bella stagione, la Proloco di Tremosine organizza escursioni domenicali alla scoperta - con l'aiuto di una guida abilitata -¬†di uno dei pi√Ļ incantevoli borghi storici d'Italia.¬†Partendo da Pieve,¬†balcone panoramico sul Garda, si andr√† alla scoperta del. 🔗Leggi su Bresciatoday.it ¬© Bresciatoday.it - Tremosine: Escursione guidata "Dalla scoperta del borgo fino alla Forra"

