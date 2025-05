Tremosine | E-bike tours

Scopri Tremosine con i nostri emozionanti tour in e-bike! Esplora panorami mozzafiato e segreti nascosti accompagnato da una guida certificata. Al termine dell'escursione, delizia il tuo palato con una degustazione di prodotti tipici all’Alpe del Garda. Prezzo convenzionato: € 12,00. Non hai una bici? Nessun problema, abbiamo soluzioni per te!

Scopri Tremosine e i suoi segreti con l’e-bike insieme alla nostra guida certificata. Al termine dell’escursione vi aspetta una degustazione di prodotti tipici presso l’ Alpe del Garda (percorso al anello), prezzo convenzionato € 12,00. In caso non si disponga di bici propria, è possibile. 🔗Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Tremosine: E-bike tours

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bici Elettrica GOGOBEST GF600 : Una Fat Bike adatta a tutti i percorsi

Bici e scooter elettrici sono alcune delle innovazioni che stanno prendendo piede nelle nostre città e nelle nostre campagne.