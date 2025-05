Trema la terra nel casertano | registrata una scossa di terremoto

Trema nuovamente la terra nell'area matesina. Oggi, alle 8:19, i sismografi dell'INGV hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 con epicentro a Baia e Latina. Il sisma, avvenuto a una profondità di 5 chilometri, è stato avvertito dalla popolazione nelle zone circostanti, creando apprensione tra i residenti.

Torna a tremare la terra nell’area matesina. Una scossa di terremoto, di magnitudo 2.1, è stata rilevata dai sismografi dell’Ingv con epicentro a Baia e Latina. Il sisma è stato registrato alle 8,19 a una profondità di 5 chilometri, venendo percepito dalla popolazione residente nel raggio di 20. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Trema la terra nel casertano: registrata una scossa di terremoto

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scossa di terremoto di magnitudo 2.1 nel comune di Baia e Latina, in provincia di Caserta

Da fanpage.it: Scossa di terremoto a Baia e Latina, in provincia di Caserta: non si registrano danni a persone o cose.

Trema la terra nel Casertano, scossa di terremoto di magnitudo 3,6: scuole chiuse nella provincia

msn.com scrive: Una scossa di terremoto di magnitudo 3,6 della scala Richter è stata registrata alle 7:33 nel Casertano, con epicentro nel comune di Roccamonfina. Il sisma è avvenuto a una profondità di 2 km ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Terremoto Emilia Romagna. Scossa 3.3 gradi tra Modena e Reggio

Alle 10.20 di domenica 13 dicembre una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 gradi è stata registrata dall'Ingv.