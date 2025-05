Tre telecamere nel parco Veragra

L'amministrazione di Montefano rafforza la sicurezza nel parco Veragra con l'installazione di tre nuove telecamere di videosorveglianza. Questi dispositivi monitoreranno la zona giochi, la strada antistante e la casetta dell’acqua, garantendo un ambiente più sicuro per i visitatori. L'iniziativa rappresenta un passo importante verso una maggiore protezione della comunità .

Si concentra sul tema della sicurezza l’impegno dell’amministrazione di Montefano, che ha potenziato il sistema di videosorveglianza con tre nuove telecamere al parco Veragra. Le telecamere, che inquadrano la zona giochi, la strada antistante e la casetta dell’acqua, sono collegate alla centrale della polizia municipale e ciò permetterà una sorveglianza costante e una risposta immediata in caso di necessità . Le nuove telecamere si aggiungono a quelle già installate ai giardini pubblici da Bora e sulle principali strade di accesso. Il Comune sta portando avanti anche l’installazione di nuova segnaletica nelle vie e contrade periferiche. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tre telecamere nel parco Veragra

Se ne parla anche su altri siti

Tre telecamere nel parco Veragra

Come scrive msn.com: Si concentra sul tema della sicurezza l’impegno dell’amministrazione di Montefano, che ha potenziato il sistema di videosorveglianza con tre ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Costruisci il parco di divertimento con Park Beyond!

Scopri il nuovo trailer di Park Beyond con protagonisti i personaggi della campagna, impegnati a trasformare in realtà le loro idee più folli e a fornire maggiori informazioni sulla costruzione modulare e l'ampia personalizzazione del gioco, che consentiranno a chiunque di creare un parco davvero personalizzato.