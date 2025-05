Tre milioni per restaurare monumenti chiese e libri | Così valorizziamo il nostro patrimonio culturale

Tre milioni di euro saranno investiti nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale siciliano, attraverso interventi di restauro su monumenti, chiese e libri storici. Il Dipartimento dei beni culturali della Regione Siciliana ha stanziato questi fondi per sostenere i progetti di musei, soprintendenze e parchi archeologici, contribuendo così a preservare la nostra eredità culturale.

