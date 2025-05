Il punto della situazione in casa rossonera. Il Diavolo è chiamato a ripartire da una nuova guida: c’è già una certezza. Ecco chi prenderà il posto del portoghese E’ tempo di ripartire in casa Milan. La stagione è pressoché finita. Ci sono ancora due partite da giocare per capire quale sarà il piazzamento di Rafa Leao e compagni. L’annata, davvero disastrosa, andrà dunque in archivio, con una Supercoppa Italiana vinta e nient’altro. Tre candidati per il dopo Conceicao: Milan, la prima scelta è fatta (LaPresse) – Calciomercato.it Per il Diavolo la stagione è un vero e proprio fallimento visti i risultati ottenuti in tutte le competizioni. Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic sono ovviamente i principali responsabili di quanto vissuto, ma non sono attese conseguenze. D’altronde tutti continueranno a lavorare per il Milan. 🔗Leggi su Calciomercato.it

