Tre camminate culturali gratuite a Mondragone Piedimonte Matese e Caserta

Scopri il patrimonio culturale di Mondragone, Piedimonte Matese e Caserta con tre camminate gratuite nel weekend del 17 e 18 maggio. Parte del progetto "Orme. Dalla tradizione popolare al presente digitale", queste passeggiate offrono un'opportunit√† unica per esplorare la storia e le tradizioni locali. Non perdere l'appuntamento sabato 17 maggio al Museo civico archeologico ‚ÄúBiagio Greco‚ÄĚ.

Saranno tre le camminate culturali¬†gratuite¬†in programma per¬†sabato 17 maggio¬†e¬†domenica 18 maggio nell'ambito del progetto "Orme.¬†Dalla tradizione popolare al presente digitale". Sabato 17 maggio, alle ore 9.00,¬†con appuntamento presso il Museo civico archeologico ‚ÄúBiagio Greco‚ÄĚ di Mondragone. 🔗Leggi su Casertanews.it ¬© Casertanews.it - Tre camminate culturali gratuite a Mondragone, Piedimonte Matese e Caserta

Approfondimenti da altre fonti

Valorizzazione del territorio: Orme, tre camminate culturali per riscoprire Terra di Lavoro

Riporta casertaweb.com: Scopri tutti i dettagli riguardo Valorizzazione del territorio: Orme, tre camminate culturali per riscoprire Terra di Lavoro . Solo notizie aggiornate su Caserta Web.

Potrebbe interessarti su Zazoom

DEATHLOOP esce il 21 maggio 2021 Prenotazioni disponibili

DEATHLOOP, l?innovativo sparatutto in soggettiva di Arkane Lyon esce in esclusiva per PlayStation 5 (PS5) e PC il 21 maggio 2021.