“Penso che in questa prima fase della trattativa tra Russia e Ucraina sia meglio che non siano presenti i leader, perché potrebbero avere esigenze rivendicative e mediatiche, oltre a una carica di odio commensurabilmente superiore a quella che hanno i negoziatori. E questo costituirebbe un ostacolo. Infatti le trattative a Istanbul nel 2022 furono condotte dai negoziatori”. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta il primo step dei colloqui a Istanbul tra la delegazione russa, guidata da Vladimir Medinsky, e quella ucraina, guidata dal ministro della Difesa Rustem Umerov. Agli incontri saranno assenti Zelensky, Putin e Trump, sostituito dalla delegazione statunitense capeggiata dal Segretario di Stato Marco Rubio. Il direttore del Fatto riassume i negoziati falliti del 2022: “Erano presenti per la Russia lo stesso capo delegazione che c’è oggi, mentre per l’Ucraina c’era David Arakhamia, capogruppo del partito di Zelensky, Servitore del Popolo. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio a La7: “Putin e Zelensky assenti ai colloqui di Istanbul? Meglio così, i leader hanno troppa carica d’odio per trattare”