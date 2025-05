Trattative per la pace a Istanbul | delegazioni ucraina e russa discutono tregua tra incontri posticipati

Le trattative per la pace tra Ucraina e Russia, riunite a Istanbul, cercano di trovare un accordo dopo il rinvio di 24 ore degli incontri. Le delegazioni si sono presentate con l'intento di discutere un cessate il fuoco e altre misure cruciali per porre fine al conflitto, offrendo nuove speranze per una risoluzione pacifica.

Le trattative per la pace tra Ucraina e Russia hanno trovato nuova linfa a Istanbul, sebbene i colloqui siano stati rinviati di 24 ore rispetto al calendario originario. Negli incontri, due delegazioni si sono presentate con l'obiettivo di dibattere un possibile cessate il fuoco e altre misure volte alla fine del conflitto. Dalle rispettive capitali .

