Trasparenza per Melito compie un anno di attività

L’Associazione Trasparenza per Melito, domenica 18 maggio festeggerà il primo compleanno della sede operativa. “Cari amici, sostenitori e volontari, domenica 18 maggio festeggeremo un traguardo importante: il primo anniversario della nostra sede operativa. Un anno fa, inaugurammo questo spazio con l’obiettivo di creare un punto di riferimento per il nostro impegno verso la comunità”. E quanto dichiara Vincenzo Stravolo Presidente dell’Associazione Trasparenza per Melito nel preannunciare il 1° compleanno della sede della sede operativa. “In questi dodici mesi, grazie alla dedizione instancabile dei volontari e al sostegno prezioso di chi crede nella nostra missione, siamo riusciti a realizzare progetti significativi, aiutare tante persone e rafforzare il nostro impatto sociale. Ogni gesto di solidarietà, ogni momento condiviso e ogni obiettivo raggiunto hanno contribuito a rendere questa sede il cuore pulsante della nostra associazione. 🔗Leggi su Puntomagazine.it