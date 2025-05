Trapianti di organi in Puglia numeri in crescita ma più opposizioni a donare | ecco i comuni più generosi

Nel 2024, i trapianti di organi in Puglia hanno registrato un significativo incremento, con 222 interventi complessivi e il Policlinico di Bari leader nazionale nei trapianti di cuore. Tuttavia, a fronte di questi numeri incoraggianti, cresce anche l'opposizione alla donazione. Scopriamo insieme i comuni più generosi della regione e le sfide che affrontano.

Il 2024 è stato un anno dai numeri importanti per i trapianti in Puglia. Nella regione sono stati complessivamente eseguiti 222 interventi (confermando una crescita costante negli ultimi quattro anni), con il Policlinico di Bari al primo posto in Italia per trapianti di cuore (73, stessa cifra di.

Trapianti di organi in Puglia, numeri in crescita ma più opposizioni a donare: ecco i comuni più generosi

Trapianti. Cuore, fegato e rene. In dieci anni quasi 40 mila interventi. I numeri del Centro Nazionale

Trapianti e donazioni di organi, 2024 da record assoluto. Ancora 3 italiani su 10, tuttavia, dicono di no

