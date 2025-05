Transizione industriale Marchionna | Diventiamo modello di sperimentazione

A Brindisi si avvia un'importante transizione industriale, grazie a un accordo di programma che sta prendendo forma. La nomina del commissario straordinario di Governo, in questi giorni, rappresenta un passo decisivo verso un modello di sperimentazione innovativo, mirato a trasformare la cittĂ e il suo tessuto economico.

BRINDISI - "Questa è la cittĂ , nella quale si va delineando un accordo di programma per la transizione industriale, che è giĂ in atto, e per la quale, due giorni fa, è stato nominato il commissario straordinario di Governo, nella persona del prefetto, e questa è una novitĂ assolutamente.

