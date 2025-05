ROMA – Giovedì 22 maggio alle ore 8.30, presso l’Aula del IV piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto svolgerà l’audizione del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo Transizione demografica, audizione di Abodi L'Opinionista. 🔗Leggi su Lopinionista.it

