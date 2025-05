Trailer di Ironheart | polemiche sul concept e design della nuova Riri Williams

Il trailer ufficiale di Ironheart ha scatenato un acceso dibattito tra i fan della Marvel, con molte critiche relative al concept e al design della nuova Riri Williams. La prevista serie del MCU, che debutterà su Disney+, ha generato un'ondata di commenti negativi sui social media, mettendo in luce le opinioni contrastanti della community.

Il recente trailer ufficiale di Ironheart ha suscitato forti reazioni tra gli appassionati della Marvel, con numerosi commenti negativi sui social media. Il video, destinato alla promozione della prossima serie televisiva del MCU in arrivo sulla piattaforma di streaming Disney, ha registrato un notevole disappunto tra il pubblico, che ha espresso il proprio dissenso tramite .

Ironheart: il trailer ufficiale suscita polemiche tra i fan della Marvel

Secondo ecodelcinema.com: Il trailer di "Ironheart" su Disney+ ha suscitato polemiche tra i fan, raccogliendo 238.000 "non mi piace" su YouTube e sollevando dubbi sulle aspettative per la serie dedicata a Riri Williams.

Ironheart: nuove indiscrezioni sul trailer e sul futuro della serie Marvel

Da ecodelcinema.com: Dopo un lungo silenzio, emergono ora nuove voci riguardo al primo trailer completo, previsto per maggio. Tuttavia, è opportuno mantenere un certo scetticismo riguardo a queste informazioni. La ...

Scopri quando potremo vedere il primo trailer ufficiale di Marvel Ironheart

Come scrive serial.everyeye.it: Un nuovo rumor emerso in queste ore, infatti, afferma che il primo trailer ufficiale di Ironheart uscirà a maggio: l'indiscrezione arriva da Nexus Point News, un portale che ultimamente ha messo ...

