Tragico incidente in moto | Francesco Cardillo è morto a soli 19 anni

Un tragico destino ha colpito Francesco Giuliano Cardillo, un giovane di soli 19 anni, che ha perso la vita in un grave incidente in moto a Camignone di Passirano. Nonostante i soccorsi tempestivi e il ricovero all’Ospedale Civile di Brescia, il suo cuore ha smesso di battere poche ore dopo il tragico evento.

Non ce l’ha fatta Francesco Giuliano Cardillo, il ragazzo di 19 anni rimasto coinvolto in un grave incidente in moto avvenuto oggi, venerdì 16 maggio, a Camignone di Passirano. È spirato poche ore dopo il ricovero all’Ospedale Civile di Brescia. Il suo cuore si era fermato subito dopo lo. 🔗Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Tragico incidente in moto: Francesco Cardillo è morto a soli 19 anni

