Tragedia sul lavoro | precipita dalla tettoia di una carrozzeria muore il titolare

E precipitato dalla tettoia di una carrozzeria. Nessuna speranza per un uomo di 64 anni, morto sul colpo, vittima di un incidente sul lavoro. La tragedia si è verificata nella tarda mattinata di oggi, 15 maggio, nel comune di Pomezia, in via del Mare. Secondo una prima ricostruzione. 🔗Leggi su Latinatoday.it

