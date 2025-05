Era sulla tettoia della sua carrozzeria per fare alcune verifiche quando la struttura è crollata facendolo precipitare al suolo. È morto così un 64enne, titolare dell’officina, poco prima dell’ora di pranzo a Pomezia, vicino a Roma. L’uomo è caduto a terra da un’altezza di circa cinque metri. Era in stato di incoscienza quando sono arrivati i soccorritori del 118 ed è morto nel corso delle prime cure. Sul posto i carabinieri della stazione di Pomezia e personale dello Spesal dell’Asl per ricostruire dinamica e cause dell’ennesimo incidente sul lavoro. L'articolo Tragedia sul lavoro a Pomezia: crolla tettoia di un’officina, muore 64enne proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

