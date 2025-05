Tragedia sui binari a Cesano Maderno CNDDU | ‘Serve responsabilità e prevenzione’

Una tragedia ha colpito Cesano Maderno, dove una giovane di 14 anni ha perso la vita investita da un treno. L'episodio evidenzia l'urgenza di azioni concrete da parte delle istituzioni e della società civile. Il Coordinamento Nazionale dei Docenti dei Diritti Umani lancia un appello per potenziare la sicurezza e promuovere l'educazione civica, richiedendo responsabilità condivisa.

Una tragedia, la morte della ragazza di 14 anni investita da un treno a Cesano Maderno solleva un forte richiamo alle istituzioni e alla società civile. Il Coordinamento Nazionale dei Docenti dei Diritti Umani chiede interventi immediati su sicurezza, educazione civica e responsabilità condivisa per prevenire nuove tragedie evitabili. Una tragedia che scuote le coscienze . Tragedia sui binari a Cesano Maderno, CNDDU: ‘Serve responsabilità e prevenzione’ Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

