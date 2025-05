Tragedia nel Salento | un uomo spara alla propria moglie la ferisce gravemente e poi si toglie la vita

Una tragedia ha scosso Otranto questa mattina, quando un uomo ha aperto il fuoco contro la moglie, ferendola gravemente, per poi togliersi la vita. L'episodio si è verificato all'interno di un appartamento dove viveva la coppia, suscitando sconcerto e dolore tra i vicini e la comunità locale.

OTRANTO – Un uomo spara alla propria moglie, la ferisce gravemente e poi si toglie la vita. La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, a Otranto, all’interno di un appartamento nel quale viveva la coppia. Intorno alle 10.30, i vicini di casa, residenti nello stesso condominio, hanno. 🔗Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Tragedia nel Salento: un uomo spara alla propria moglie, la ferisce gravemente e poi si toglie la vita

