Tragedia dell’Archivio dopo sei anni di attesa quattro condanne e sette assoluzioni

Il processo per la tragedia dell'Archivio di Stato si chiude dopo sei anni di attesa, tra udienze e perizie. Ieri, il verdetto ha stabilito quattro condanne e sette assoluzioni, in un'esito che segna una tappa importante per le famiglie coinvolte e la comunità di Arezzo. Un lungo percorso di giustizia giunge finalmente a conclusione.

Arezzo, 16 maggio 2025 – Sei anni di attesa. Più di venti udienze, decine di perizie, una lunga sequenza di ricostruzioni, contestazioni e silenzi. Poi, nella mattinata di ieri, il verdetto: quattro condanne e sette assoluzioni. Si conclude così il processo per la tragedia dell’Archivio di Stato: il 20 settembre 2018 persero la vita Filippo Bagni e Piero Bruni, asfissiati da una nube di gas argon mentre cercavano di capire perché fosse scattato l’allarme antincendio. I due dipendenti stavano lavorando, come ogni mattina. Ma quella, fu l’ultima. Il giudice Giorgio Margheri ha pronunciato la sentenza di primo grado, riconoscendo il reato di omicidio colposo plurimo per quattro imputati, condannati a pene comprese tra un anno e sei mesi e un anno e dieci mesi, tutte con sospensione condizionale: e ciò consente, se non intervengono nuove condanne nei successivi cinque anni,di non scontare materialmente la pena in carcere. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tragedia dell’Archivio, dopo sei anni di attesa quattro condanne e sette assoluzioni

