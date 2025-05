Tragedia a Passirano giovane motociclista 19enne in fin di vita dopo un incidente

Una tragedia ha colpito Passirano, in provincia di Brescia, dove un giovane motociclista di 19 anni è in fin di vita dopo un grave incidente. Nel pomeriggio di venerdì 16 maggio, il ragazzo ha perso il controllo della moto, schiantandosi contro un palo. La comunità è sotto shock per questa drammatica notizia.

Perde il controllo della moto e si schianta contro un palo. Un drammatico incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 16 maggio, a Passirano, in provincia di Brescia. Un ragazzo di 19 anni ha perso il controllo della sua moto ed è finito violentemente contro un palo lungo via Giuseppe Cesare Abba. L'intervento dei soccorsi. Secondo quanto riportato dall' Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), l'incidente è avvenuto attorno alle 13. I soccorsi sono arrivati sul posto intorno alle 13,16, con l'intervento di un'ambulanza e di un elisoccorso attivati in codice rosso. Presente anche la polizia stradale di Brescia, impegnata nella gestione dell'emergenza e nei rilievi. Trasportato in ospedale in condizioni critiche. Il giovane, le cui generalità non sono ancora state rese note, è stato trovato in condizioni gravissime, in arresto cardiocircolatorio.

