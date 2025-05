Luceverde Roma Buonasera dalla redazione e sta progressivamente calano di intensità traffico sulla rete viaria cittadina migliorata la situazione sul Raccordo Anulare in carreggiata interna permangono comunque code a tratti dalla Nomentana all'uscita La Rustica in carreggiata esterna rallentamenti a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino allo svincolo per La via Romanina in tangenziale rallentamenti con Code in direzione di San Giovanni a Tor di Quinto alla Salaria da qui fino all'uscita di viale Somalia altre cose dall'uscita Porta Maggiore fino a viale Castrense la polizia locale Ci segnano un incidente sul Lungotevere della Vittoria nei pressi di Piazzale Maresciallo Giardino inevitabili le ripercussioni Anche a causa dell'intenso traffico legato agli internazionali di tennis in corso al Foro Italico al Aurelio traffico intenso in coda in via Anastasio II via Gregorio VII in via Baldo degli Ubaldi rallentamenti con code anche sull'Aurelia tra il raccordo e Piazza Irnerio nelle due direzioni permangono code sulla Cristoforo Colombo a partire dal laghetto fino a Viale dell'Oceano è dal raccordo a via di Acilia è tutto per il momento Grazie per l'ascolto più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-05-2025 ore 20:30