Luceverde Lazio me trovati dalla redazione traffico intenso in queste ore sono le principali direttrici stradali della nostra regione sulla statale 675 umbro-laziale code poco prima della storia per chi proviene da tennis viaggia in direzione del casello di Orte a Roma sul Raccordo Anulare abbiamo quella in carreggiata interna tra la cassa e la Salaria sempre in interna code a tratti dalla Nomentana all'uscita La Rustica altre cose sempre in internet dalla Laurentina all'uscita Pontina linea carreggiata esterna e rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino allo svincolo Romanina problemi sulla Pontina di un incidente avvenuto all'altezza del raccordo anulare incidente che sta provocando incolonnamenti in direzione di Latina incolonnamenti anche verso l'Eur a partire da Spinaceto ripercussioni sulla Cristoforo Colombo dove ci sono i coronamenti a partire dal laghetto dell'EUR sulla Nettunense per traffico intenso così tra Frattocchie Pavona Cecchina sulla A1 roma-napoli e rallentamenti con code a tratti da San Cesareo a fiore direzione di Napoli di nuovo sulla Pontina sempre per traffico intenso rallentamenti con code da Pomezia e Aprilia in direzione di Latina è tutto grazie per l'ascolto un servizio per villaggi in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-05-2025 ore 18:30