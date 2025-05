Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità non solo Giubileo e domani a San Pietro questo fine settimana sono previste anche manifestazioni e cortei con effetti sulla viabilità domani mattina dalle 10 alle 13 I movimenti per la casa sfileranno da Piazza della Consolazione al Campidoglio lungo via del Teatro Marcello manifestazione che richiederà la deviazione di 14 linee bus altre 14 linee Saranno deviate nel primo pomeriggio di domani per una manifestazione a Piazzale Ostiense dalle 15 alle 19 corteo per Palestina e chiusura al traffico da piazza Indipendenza a Piazza Vittorio lungo Viale Castro Pretorio Piazzale Tiburtino e Viale Manzoni percorso simile domenica pomeriggio per un corteo che partirà però da Piazzale Aldo Moro sempre una destinazione Piazza Vittorio in questo caso no vedi nelle buste potranno essere deviata è un limitate https:storage. 🔗Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-05-2025 ore 16:30