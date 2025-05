Luceverde Roma Buongiorno ben trovati dalla redazione traffico in via di intensificazione sulle strade della capitale al momento segnalate code sul viadotto della Magliana tra via della Magliana via del Cappellaccio in direzione del su Grande Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tra la Nomentana è la Tiburtina e te la la diramazione Roma sud della pia mentre in carreggiata esterna ci sono file tra la 24 la Tiburtina code per traffico sul tratto della A24 Roma L'Aquila tra il raccordo e Tor Cervara e tra Portonaccio e la tangenziale est qui altre cose tra via dei Monti Tiburtini via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico e tra Largo Passamonti via del caffè in direzione San Giovanni traffico in aumento sulla Flaminia Nuova con file dal raccordo via dei Due Ponti è ancora sulla Salaria altre code a tratti tra via Cortona e la tangenziale est incidente sulla Pontina tra Castel Romano in Spinaceto Verso il raccordo in città segnalato un incidente sulla via Nomentana all'altezza di Porta Pia e altro incidente con rallentamenti in via di Val Melaina all'altezza di via Giovanni Della Barbara Taormina è tutto Grazie come sempre per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-05-2025 ore 08:30