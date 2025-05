luce verde Lazio Buongiorno Bentrovati code sulle viadotto della Magliana tra via della Magliana via del Cappellaccio verso l'Eur che per un incidente si sta in coda all'altezza di via della Magliana Verso il raccordo anulare sulla Grande Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tra la diramazione Roma Sud dell'appia mentre in carreggiata esterna file per un incidente tra la Pontina è Ardeatina e per lavori tra la Casilina e La Rustica e anche per traffico sulle tra turbano della A24 Roma L'Aquila tra fiorentini e la tangenziale est qui altre code tra via dei Monti Tiburtini via dei Campi Sportivi indicazione del Foro Italico che tra viale dello Scalo di San Lorenzo viale Castrense verso San Giovanni sulla statale 148 Pontina dalle 21:30 alle 6 per lavori chiuso lo svincolo in ingresso tra Tor de' Cenci e pratica di mare In entrambe le direzioni fino al 30 giugno dal km 15 e 50 km 19700 esclusi i festivi sul posto obbligo di uscita allo svincolo di Tor de' Cenci Spinaceto chiusura delle rampe Spinaceto Pontina Vecchia in direzione Terracina per è tutto da Maria Barbara Taormina un saluto un servizio in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 16-05-2025 ore 09:30