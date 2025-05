Tradimento su Canale5 | rapimento rivelazioni shock e fuga di Zelis in Grecia

Stasera su Canale 5, il dramma di "Tradimento" si intensifica con rivelazioni shock e il rapimento di Zelis, seguita dalla sua emozionante fuga in Grecia. Non perdere i due imperdibili appuntamenti di oggi, 16 maggio 2025, per scoprire come si svilupperanno le intricate trame di questa avvincente soap opera turca!

La serata di oggi su Canale5 promette emozioni forti per gli appassionati di Tradimento, la soap opera turca che tiene incollato il pubblico con le sue trame intricate e ricche di colpi di scena. Il palinsesto del venerdì 16 maggio 2025 prevede due appuntamenti, uno nel daytime e uno nella prima serata a partire dalle . L'articolo Tradimento su Canale5: rapimento, rivelazioni shock e fuga di Zelis in Grecia è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Tradimento su Canale5: rapimento, rivelazioni shock e fuga di Zelis in Grecia

Approfondimenti da altre fonti

Nuove rivelazioni nella soap opera Tradimento: chi è la vera mandante dell’omicidio di Behram?

Scrive ecodelcinema.com: Il 16 maggio 2025, la soap opera "Tradimento" su Canale 5 svela l'omicidio di Behram, rivelando Zelis come colpevole e Hakan accoltellato in carcere, mentre Mualla affronta una verità sconvolgente.

Rivelazioni inaspettate e drammi familiari nella soap opera Tradimento

Si legge su informazione.it: Nella soap opera “Tradimento”, i colpi di scena e le rivelazioni sorprendenti mantengono alta l’attenzione del pubblico, facendo vivere intense emozioni ai suoi spettatori. Tra intrighi familiari e se ...

Canale 5 sposta Tradimento in prima serata: rapimento, ricatti e rivelazioni nella trama

Riporta sbircialanotizia.it: La programmazione di Canale 5 riserva un cambiamento significativo per la ... scoprendo che Mualla è la mente dietro il rapimento del neonato. Intrighi e rivelazioni Ilknur intercetta una ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Fosca Innocenti nuova serie tv : il grande ritorno di Vanessa Incontrada su Canale5

Banijay Studios Italy, società di produzione guidata dal CEO Paolo Bassetti e dall'Head of Drama Massimo Del Frate, conferma l'inizio delle riprese della nuova serie televisiva “ Fosca Innocenti ” (titolo internazionale “ Fosca – A Tuscan policewoman”) per Mediaset, che segna il grande ritorno di Vanessa Incontrada su Canale5.