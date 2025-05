Tradimento replica puntata 16 maggio 2025 | Video Mediaset

Oggi, venerdì 16 maggio, torna l'appuntamento con la soap "Tradimento" (Aldatmak). In questa puntata, Kahraman e Nazan sono in apprensione per la scomparsa di Oylum, mentre in carcere si verifica un drammatico attentato ai danni di Hakan Sezeroglu, il presunto figlio di Guzide. Scopri di più nel video Mediaset!

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 16 maggio – con la soap Tradimento (Aldatmak). Nella puntata odierna Kahraman e Nazan sono preoccupati e cercano di scoprire dove sia Oylum. Nel frattempo qualcuno in carcere accoltella Hakan Sezeroglu, il presunto figlio biologico di Guzide. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 47 della seconda stagione trasmesso su Canale 5 in replica streaming. 🔗Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tradimento, replica puntata 16 maggio 2025 | Video Mediaset

