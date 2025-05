Tradimento nella puntata di stasera una nuova verità su Zelis e Behram | Anticipazioni

La popolare soap opera turca Tradimento va in onda su Canale 5 anche stasera venerdì 16 maggio 2025. Dopo una prima puntata trasmessa oggi pomeriggio, l’amata soap con Nursel Kose nel cast ritorna in prima serata con un ulteriore tris di inediti episodi. Tra nuovi momenti di vendetta e di suspence, c’è da scommettere che anche questa settimana il pubblico a casa si confronta con scene ricche di significato. Tradimento 2, le anticipazioni per la puntata di stasera 16 maggio 2025 e da che ora va in onda. Cosa succede nel corso del primo episodio di Tradimento 2 in onda dalle 21.20 di questo venerdì 16 maggio? Nella prima parte della puntata di stasera la spietata Mualla raggiunge Ozan per un serrato faccia a faccia. La donna fa visita al figlio di Guzide dopo che Oylum ha rivelato alla suocera dell’incontro con l’assassino di Behram. 🔗Leggi su Apmagazine.it

