Tradimento | le anticipazioni trama e cast della puntata di oggi 16 maggio

Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 16 maggio. Questa sera, venerdì 16 maggio 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Ayd?n di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino?layda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni. Anticipazioni e trama. Mualla scopre da Oylum che è stato Ozan a dirle di incontrare l’assassino di Behram. Furiosa, si reca da Ozan con Nazan, Kahraman ed Ensar per chiedergli spiegazioni. Parlando con Ozan e Umit, si scopre che a mandare il messaggio ad Oylum è stata Zelis. Mualla allora dedice di cercarla, ma Umit le dice che Ozan non ne sa niente, perché poco prima Zelis lo ha lasciato tramite una telefonata. 🔗Leggi su Tpi.it

