Zelis è una mina vagante nelle nuove puntate di Tradimento. Le anticipazioni segnalano che il futuro della moglie di Ozan non è roseo e neanche quello di sua madre Ilknur. Tutto prende inizio con la confessione di Oylum a Mualla. La ragazza le rivela di aver incontrato l’assassino di Behram su richiesta di Ozan, ovvero per pagare un suo debito. In realtà , esce fuori che non è stato suo fratello a inviarle questo messaggio, bensì Zelis. Dietro quanto accaduto a Behram c’è proprio lei e Mualla è pronta a tutto pur di vendicarsi. Tradimento anticipazioni: Zelis spara a sua madre Ilknur. Zelis è la mandante dell’attentato subito da Behram in Tradimento. La giovane ha orchestrato tutto per uccidere l’uomo e per incastrare, in seguito, Oylum. Un piano ben studiato quello della moglie di Ozan, che si ritrova nel mirino di Mualla. 🔗Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Tradimento esplosivo: Zelis provoca il caos e lascia sua madre in fin di vita