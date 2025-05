Tradimento | doppi episodi su Canale 5 Mualla rapisce Oylum e Zelis ruba denaro e pistola

Domani, sabato 17 maggio, torna su Canale 5 la celebre serie turca "Tradimento" con un doppio episodio alle 15.10. Intrighi e colpi di scena si intensificano: Mualla rapisce Oylum mentre Zelis trama per rubare denaro e una pistola. Scoprirà Mualla la verità sul suo legame con l'uomo responsabile del colpo a Behram? Non perdetevi le nuove emozioni!

Domani, sabato 17 maggio, tornerà in onda su Canale 5 la celebre dizi turca Tradimento con un doppio episodio alle 15.10. L'intreccio si infittisce e porta nuovi colpi di scena che coinvolgono Mualla, la quale ha scoperto di aver involontariamente assunto l'uomo responsabile del colpo a Behram. La furia di Mualla è palpabile e la .

Tradimento su canale 5 sabato 17 maggio: mualla alle calcagna di zelis e colpi di scena in arrivo

Segnala gaeta.it: Mualla scopre il mandante dell’omicidio di Behram e insegue Zelis, che fugge ferendo gravemente Ilknur; tra ricatti, minacce e alleanze pericolose, Tarik cancella prove e organizza la fuga di Zelis.

Tradimento, anticipazioni 17 maggio: Zelis fugge nel cuore della notte e spara a Ilknur

Secondo msn.com: Anche domani, sabato 17 maggio, torna su Canale 5 la dizi turca Tradimento. L'appuntamento è alle 15.10, per un doppio episodio. Mualla ha scoperto che è stata lei ad assoldare l'uomo che ha sparato a ...

Tradimento, le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 16 maggio

Lo riporta informazione.it: Nuovo doppio appuntamento del venerdì con Tradimento, in onda anche oggi, 16 maggio, su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity sia alle 14.10 che in prima serata. Prima di scoprire quello che ci ...

Tradimento, la nuova serie turca su Canale 5: trama e personaggi principali

Dal 1° dicembre 2024, Canale 5 trasmette Tradimento, serie TV turca il cui titolo originale è Aldatmak.