Tradimento Anticipazioni e Trame Turche | Selin si ferisce da sola ed incolpa Tolga per farlo finire in carcere!

Nelle prossime puntate di "Tradimento", la soap turca di Canale 5, si intensificano le tensioni tra i protagonisti. Selin, in un gesto drammatico, si ferisce da sola e accusa Tolga, rischiando di farlo finire in carcere. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame che ci attendono nei nuovi episodi, ricchi di colpi di scena!

Ecco che cosa ci raccontano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi di Tradimento, la soap turca di Canale 5 di grande successo: Selin si colpirà da sola ed addosserà la colpa sul povero Tolga! 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Selin si ferisce da sola ed incolpa Tolga per farlo finire in carcere!

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tradimento trame Turchia: Numan perde la vita, Sezai esclude Guzide dal funerale

Si legge su it.blastingnews.com: Sezai non condivide con Guzide il momento doloroso della perdita di Numan e la informa solo dopo il suo ritorno dal funerale ...

Tradimento, anticipazioni turche: Oylum apprende del decesso di Behram

Secondo it.blastingnews.com: Il decesso di Behram non rimarrà un segreto a lungo e verrà alla luce nelle nuove puntate di Tradimento. Oylum apprenderà della morte del marito proprio nel momento in cui convolerà a nozze con Kahram ...

Anticipazioni Tradimento: Tolga scopre che Can è suo figlio e trama un rapimento per iniziare una nuova vita con Selin. Dramma in arrivo!

Riporta informazione.it: Anticipazioni e Orari della Puntata di Tradimento del 18 Maggio Segnate sul calendario la data di domenica 18 maggio! Oggi in TV si preannuncia un pomeriggio ricco di emozioni con una nuova puntata de ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tradimento Anticipazioni 5 maggio 2025: Oylum cacciata da Mualla, ma Kahraman le permette di riabbracciare Can

Nell’episodio 26 di Tradimento, in onda il 5 maggio 2025, Mualla caccia Oylum di casa dopo aver visto un video della violenta lite tra Kahraman e Tolga, avvenuta durante una cena con Oylum, Nazan e il piccolo Can.