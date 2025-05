Tradimento anticipazioni al 24 maggio | Oylum costretta a raccontare la verità

Nel drammatico mondo di "Tradimento", le tensioni raggiungono un culmine. Oylum, sotto la pressione delle circostanze, è costretta a rivelare la verità su suo figlio a Kahraman. Nel frattempo, Guzide trama un piano audace per salvare Ozan, affrontando il caporedattore e manipolando la situazione. Scopriamo insieme le anticipazioni dal 18 al 24 maggio.

Tradimento, anticipazioni dal 18 al 24 maggio. Oylum è costretta a confessare tutta la verità su suo figlio a Kahraman. Guzide si reca alla centrale di polizia per prendere Ozan e, grazie a un ricatto, riesce a convincere il caporedattore a ritirare la denuncia contro di lui. Una volta fuori, Ozan le confessa che l’autrice . 🔗Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Tradimento, anticipazioni al 24 maggio: Oylum costretta a raccontare la verità

Tradimento Anticipazioni 5 maggio 2025: Oylum cacciata da Mualla, ma Kahraman le permette di riabbracciare Can

Nell’episodio 26 di Tradimento, in onda il 5 maggio 2025, Mualla caccia Oylum di casa dopo aver visto un video della violenta lite tra Kahraman e Tolga, avvenuta durante una cena con Oylum, Nazan e il piccolo Can.