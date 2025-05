Tradimento anticipazioni 17 maggio | Zelis fugge nel cuore della notte e spara a Ilknur

Nel prossimo episodio di "Tradimento", in onda sabato 17 maggio alle 15.10 su Canale 5, Zelis scappa nel cuore della notte e spara a Ilknur. Mualla, ora consapevole del vero mandante dell'omicidio del figlio, è determinata a rintracciarla. Scopri i colpi di scena che definiranno il destino dei protagonisti!

Ecco cosa succeder√† nel prossimo episodio di Tradimento, in onda su Canale 5 alle 15.10. Ora che ha scoperto chi √® il vero mandante dell'omicidio del figlio, Mualla √® sulle tracce di Zelis. Anche domani, sabato 17 maggio, torna su Canale 5 la dizi turca Tradimento. L'appuntamento √® alle 15.10, per un doppio episodio. Mualla ha scoperto che √® stata lei ad assoldare l'uomo che ha sparato a Behram; la donna √® furiosa, e ora la sta braccando. Ma vediamo meglio cosa succeder√†. Dov'eravamo rimasti Mualla aveva visto il video in cui Oylum consegnava una busta all'uomo che ha sparato a Behram. La terribile suocera dunque, pi√Ļ furiosa che mai, aveva fatto rapire la ragazza dai suoi scagnozzi; per potersi salvare, Oylum ha raccontato cos'era successo. E cio√® che aveva incontrato quell'uomo senza . 🔗Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 17 maggio: Zelis fugge nel cuore della notte e spara a Ilknur

Se ne parla anche su altri siti

Tradimento, anticipazioni 17 maggio: Zelis fugge nel cuore della notte e spara a Ilknur

Scrive msn.com: Anche domani, sabato 17 maggio, torna su Canale 5 la dizi turca Tradimento. L'appuntamento è alle 15.10, per un doppio episodio. Mualla ha scoperto che è stata lei ad assoldare l'uomo che ha sparato a ...

Tradimento: anticipazioni sabato 17 maggio! Zelis spara a sua madre!

Come scrive serial.everyeye.it: Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata di Tradimento di sabato 17 maggio, in onda come di consueto, su Canale 5.

Tradimento, anticipazioni 17 maggio: la difficile condizione di Ilknur

Lo riporta msn.com: Tradimento, anticipazioni puntata di sabato 17 maggio 2025 Zelis approfitta del sonno di Ensar per sottrargli denaro e la pistola, ma si sofferma troppo a cercare altri soldi in casa, venendo scoperta ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tradimento Anticipazioni 5 maggio 2025: Oylum cacciata da Mualla, ma Kahraman le permette di riabbracciare Can

Nell’episodio 26 di Tradimento, in onda il 5 maggio 2025, Mualla caccia Oylum di casa dopo aver visto un video della violenta lite tra Kahraman e Tolga, avvenuta durante una cena con Oylum, Nazan e il piccolo Can.