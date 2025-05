Tradimento Anticipazioni 17 maggio 2025 | Zelis spara a sua madre Ilknur!

Nell'episodio di "Tradimento" del 17 maggio 2025, le tensioni raggiungono il culmine quando Zelis, in un momento di scontro, spara a Mualla. Ma Ilknur, nel tentativo di salvare sua madre, si frappone tra loro, diventando così la vittima della tragedia. Scopri le conseguenze di questa drammatica scelta e cosa farà la famiglia per affrontare questa crisi.

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 17 maggio 2025 su Canale 5: Zelis spara a Mualla, ma Ilknur si mette in mezzo, prendendosi una pallottola al suo posto!

Anticipazioni della soap opera Tradimento: colpi di scena e tensione in arrivo

Il 17 maggio 2025, nell'episodio di "Tradimento" su Canale 5, Zelis affronta un tentato omicidio e il rapimento di Oylum complica ulteriormente la trama ricca di tensione e colpi di scena.

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 16 maggio 2025

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 16 maggio 2025, le prime tre su Canale 5

Tradimento: la puntata di sabato 17 maggio promette colpi di scena e tensione senza precedenti

Il prossimo episodio di "Tradimento" su Canale 5 presenta Ilknur in pericolo dopo un gesto impulsivo per proteggere Mualla, mentre Azra scatena uno scandalo che travolge la famiglia di Ozan.

Tradimento Anticipazioni 5 maggio 2025: Oylum cacciata da Mualla, ma Kahraman le permette di riabbracciare Can

Nell’episodio 26 di Tradimento, in onda il 5 maggio 2025, Mualla caccia Oylum di casa dopo aver visto un video della violenta lite tra Kahraman e Tolga, avvenuta durante una cena con Oylum, Nazan e il piccolo Can.