Tra pochissimo scadono i punti Fidaty Esselunga | come si possono usare

Attenzione a tutti i clienti Esselunga! Tra poche ore scadranno i punti Fidaty accumulati. Domenica 18 maggio segna l’ultimo giorno utile per utilizzarli e approfittare del catalogo in vigore. Scopri come sfruttare al meglio i tuoi punti prima che venga avviato il processo di azzeramento!

Ancora qualche ora e poi inizierà il processo di azzeramento dei punti Fidaty Esselunga. La prima tranche della procedura inizierà tra poche ore: domenica 18 maggio, infatti, sarà l’ultimo giorno utile per accumulare punti validi per il catalogo attuale (in vigore da ottobre 2024). 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Tra pochissimo scadono i punti Fidaty Esselunga: come si possono usare

