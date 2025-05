Tra i cantanti in gara tra KAJ e JJ Gabry Ponte e Tommy Cash anche Lucio Corsi | ha incantato il pubblico e la sua Volevo essere un duro sta scalando le classifiche Ma quante sono le sue chance?

A ncora pochissime ore e domani sera – a partire dalle 20.15 su Rai 1 – ci sarà la tanto attesa finale di Eurovision 2025. I 26 i paesi europei in gara si contenderanno la vittoria alla St. Jakobshalle di Basilea. E ci saranno due italiani: Lucio Corsi e Gabry Ponte, in gara per San Marino. Chi sarà il vincitore? Lucio Corsi all’Eurovision 2025: «Un’esperienza che può insegnarmi qualcosa per il mio futuro» X Leggi anche › Eurovision 2025, chi vince? Le possibilità di Lucio Corsi secondo i bookmakers Eurovision Song Contest 2025: chi sono i 26 finalisti. Dopo le due agguerrite semifinali di martedì e giovedì, finalmente conosciamo i nomi dei 26 finalisti dell’Eurovision 2025. In ogni semifinale sono stati selezionali 10 artisti per la finalissima di domani. A questi 20 si sono aggiunti i 5 paesi dei Big 5 (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito) e la svizzera. 🔗Leggi su Iodonna.it

