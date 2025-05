Tour Meet&greet con il cast della serie Rai Mare fuori al Centro Commerciale Tremestieri

Il 25 maggio 2025, il Centro Commerciale Tremestieri di Messina ospiterà il tour ufficiale di "Mare Fuori", con un attesissimo Meet&Greet. A partire dalle 17:30, i fan potranno incontrare gli attori Yeva Sai (Alina) e Francesco Luciani (Samuele), protagonisti della serie Rai che ha conquistato il cuore del pubblico. Non perdere questa straordinaria occasione!

Il Tour ufficiale di Mare Fuori arriva il 25 maggio 2025 alle 17:30 al Centro Commerciale Tremestieri, SS 114, Km 6.200, Messina ME. Presenti al Meet&Greet gli Attori Yeva Sai (Alina) e Francesco Luciani (Samuele). L'eccezionale successo della serie Rai "Mare Fuori" ha portato Wobinda.

